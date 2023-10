Fata in varsta de 17 ani, alaturi de fratele de 18, au inchiriat un apartament intr-un bloc din Kiev pe 2 octombrie și s-au aruncat de la etajul 24. Mai mult, și-au transmis in direct sinuciderea, care a fost planificata din timp. Vika și Vova au fost crescuți intr-o familia cu 10 copii din Berezan. Doi frați vitregi s-au aruncat de la etajul 24 Se pare ca cei doi se drogau și locuiau impreuna in cuplu, in ciuda faptului ca erau frați vitregi. “Locuiau intr-o casa mare, unde fiecare dintre copii avea camera lui. Vova era atat de ciudat uneori, de curand se imbraca cu haine intunecate, largi. Și…