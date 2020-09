Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Scolii nr. 150 din Capitala a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Ea a fost acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, scrie agerpres…

- Crișan Vasile, tanarul din Aiud care a violat și sugrumat o batrana de 91 de ani a fost condamnat la 24 de ani și 2 luni de inchisoare pentru omor calificat. Fapta care a șocat comunitatea din Pagida s-a petrecut in urma cu cateva luni, in 5 aprilie. Atunci pe timpul nopții, Vasile in varsta […] Citește…

- Doi frați, in varsta de opt, respectiv zece ani, și-au pierdut viețile dupa ce au intrat in raul Nistru, fara sa știe sa inoate. Totul s-a petrecut sub ochii mamei lor, care iși ingrijea bebelușul de patru luni.

- Un barbat care a și-a violat și a incercat sa iși omoare soția, ținand-o cu capul intr-o cada tip jacuzzi, aflata pe un balcon al unui apartament din stațiunea Mamaia, a fost reținut de polițiștii din Capitala, iar procurorii cer arestarea lui preventiva.Procurorii criminaliști din cadrul…

- Ajuns la tribunal dupa mai multe condamnari ”stranse” in 2018 pentru fapte similare, cea mai mare fiind de de un an și șase luni de inchisoare, magistrații Judecatoriei Buftea au amanat inițial pronunțarea procesului din cauza starii de urgența declarata datorita COVID-19. Odata cu reluarea activitații,…

- Ancheta polițiștilor a inceput in 2017, dupa ce o copila de doar 13 ani a ramas insarcinata. Fata a dat informații contradictorii oamenilor legii, pentru a ii induce in eroare și a nu dezvalui adevarata identitate a agresorului, propriul ei tata. Dupa o colaborare intre Poliția Romana și carabinierii…

- Procurorii DNA din Craiova au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu doi inculpati suspectati ca au obtinut fara drept fonduri europene. Unul dintre inculpati a fost de acord sa fie condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare. Al doilea a acceptat o pedepsa de un an si sase…