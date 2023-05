Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre suporterii „Șepcilor Roșii” a decis sa faca iși ceara iubita in casatorie intr-un mod cu totul special, chiar in timpul finalei Cupei Romaniei. Clujeanul a fost ajutat de prietenii sai din galerie, astfel ca a reușit sa afișeze un banner uriaș, care afișa mesajul „Alexandra, vrei…

- Alberto Boțoghina il are invitat pe Grigore Sichitiu pentru prefațarea și analiza partidei dintre Sepsi și U Cluj, care va decide caștigatoarea Cupei Romaniei in noul format din sezonul 2022-2023. Pe noul stadion municipal din Sibiu, Sepsi și U Cluj se vor infrunta in ultima faza a Cupei Romaniei, trofeu…

- Primaria Sfantu Gheorghe pune la dispozitie suporterilor echipei de fotbal Sepsi OSK un tren special pentru finala Cupei Romaniei, care se va juca pe 24 mai la Sibiu.Primarul municipiului, Antal Arpad, a anuntat, luni, ca mai sunt locuri disponibile, iar cei care doresc sa-si sustina echipa favorita…

- „Studenții” de la ”U” Cluj testeaza gazonul de pe Stadionul Municipal din Sibiu, arena pe care se va disputa finala Cupei Romaniei in 24 mai, deoarece meciul pe care il vor disputa azi, 19 mai, impotriva celor de la FC Hermannstadt nu mai are nicio miza pentru cele doua echipe.FC Hermannstadt, asemenea…

- Sepsi vrea sa pastreze Cupa Romaniei la Sfantu Gheorghe. Iar pentru a convinge suporterii sa mearga la meciu, Primaria Sfantu Gheorghe a anunțat ca pune la dispozitia suporterilor Sepsi OSK un tren gratuit pentru finala Cupei Romaniei la fotbal, dintre Sepsi OSK si Universitatea Cluj.Potrivit Primariei,…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a transmis ca o discuție despre viitorul lui va avea loc dupa finala Cupei Romaniei. Sepsi - U Cluj, finala Cupei Romaniei, se joaca pe 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion…

- Au fost puse in vanzare biletele pentru finala Cupei Romaniei, Sepsi - U Cluj, duel care se va juca miercuri, 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion din Sibiu. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 „Biletele din sectoarele dedicate publicului…

- FOTO: „U” Cluj – calificare in finala Cupei Romaniei, dupa victoria cu UTA Arad! Alba, 3 reprezentanți in ultimul act de la Sibiu „U Cluj” – „simbolul unor inimi romanești” – s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins UTA Arad, intr-un duel ce a avut pe gazon 3 fotbaliști din Alba. Adversara…