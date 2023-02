Stiri pe aceeasi tema

- A XXII-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar de Matematica și Fizica ,,Vranceanu-Procopiu”, inclus in Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de catre Ministerul Educației, organizat de Colegiul Național „Ferdinand I” in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacau, s-a…

- LA LOT… Vasluienii Diego Burlacu (FC Bacau) și Rareș Munteanu (Farul Constanța) se afla in pregatiri cu naționala Under 16 a Romaniei. Intre 12 și 20 februarie, “tricolorii” mici au au efectuat un stagiu de pregatire in Cipru, iar de pe 20 pana pe 26 februarie participa la Turneul de Dezvoltare UEFA…

- FOTO: Elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premianți la concusul de Matematica, Fizica și Informatica de la Breaza Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Concursul Județean Interdisciplinar de Matematica, Fizica și Informatica „Octav…

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine simularea examenelor nationale in luna martie, cei de clasa a VIII-a in perioada 20-22 martie, iar cei de clasa a XII-a si a XIII-a, in perioada 27-30 martie. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Educatiei, care a precizat totodata ca notele nu vor fi…

- CRISTALE DE LABORATOR… In perioada 01.01. 2022 – 15.11.2022, Facultatea de Fizica de la Universitatea de Vest Timisoara a desfasurat cea de a III-a editie a concursului de crestere a cristalelor destinat elevilor de liceu. Scopul concursului a fost acela de a transmite experienta de crestere a cristalelor…

- Incendiul a avut loc in localitatea Margineni, din județul Bacau. Toti elevii si personalul școlii au fost evacuati in urma incendiului care a fost lichidat intre timp de pompieri. Potrivit ISU Bacau, au fost evacuați 180 elevi și 24 invațari, profesori și personal auxiliar. Purtatorul de cuvant al…