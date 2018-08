Cateva mnii de demonstranți s-au adunat și duminica seara in Piața Victoriei Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, duminica seara, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzati de ultraj si tulburarea linistii publice, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Dobre Mihai. Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Dobre Mihai, in varsta de 30, respectiv 24 de ani, au fost retinuti de catre procurori sambata noaptea, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Faptele ar fi fost savarsite la mitingul de vineri seara, din Piata Victoriei. Ambii barbati sunt din Capitala.…