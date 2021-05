Doi dintre cei trei copii intoxicați cu Tomoxan au murit Doi dintre cei trei copii din Brașov care s-au intoxicat cu un antiparazitar denumit Tomoxan au murit. „Din pacate copiii in varsta de aproximativ 7 ani și 9 ani, de sex feminin, nu au raspuns manevrelor de resuscitare. Cei doi copii au fost declarați decedați. Mama copilului a fost transportata la Spitalul Rupea. Bunica copilului este in stare grava și i se acorda asistența medicala la fața locului”, a transmis ISU, conform Mediafax. The post Doi dintre cei trei copii intoxicați cu Tomoxan au murit appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

