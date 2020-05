Doi din trei angajati romani au reusit sa puna bani deoparte in ultimele doua luni - sondaj Dupa doua luni de stare de urgenta, 63% dintre angajatii romani care au raspuns la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs spun ca au reusit sa puna bani deoparte in aceasta perioada, iar cei mai multi nu intentioneaza sa renunte la acest obicei nici dupa 15 mai.



Perioada starii de urgenta i-a prins insa pe ceilalti 37% dintre intervievati fara nicio rezerva de bani, situatie care nu s-a schimbat nici intre timp.



Perspectiva recesiunii generate de actuala criza de sanatate i-a determinat pe respondentii la sondajul BestJobs sa-si prioritizeze cheltuielile si sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

