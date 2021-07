Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident s-a produs, duminica, in județul Bacau. Doua mașini s-au ciocnit, iar trei copii și doi adulți au ajuns la spital. Accidentul s-a produs in comuna Livezi, sat Livezi, unde doua mașini s-au...

- Planul rosu activat in urma accidentelor produse, vineri, pe autostrada A2 va fi dezactivat de la ora 11:00, ultimul bilant al ISU Dobrogea aratand ca 16 persoane au fost duse la spital, potrivit Ageprepres. Potrivit ISU, 11 adulti si cinci copii au fost transportati la spital, iar opt persoane au…

- Accident de groaza la Bender. Un camion s-a rasturnat peste doua mașini. Totul a avut loc de la o problema la roata camionului sau la sistemul sau de franare, transmite echipa.md Accidentul a avut loc recent, scrie presa din stanga Nistrului. Din informația aparuta la moment se cunoaște…

- Au fost momente dificile pentru membrii unei familii, care au avut de suferit ca urmare a unui accident rutier, ce s-a produs la primele ore ale zilei de duminica pe DJ 213, in județul Ialomița. Patru persoane au ajuns in atenția cadrelor medicale, inclusiv doi copii. Din primele informații furnizate…

- Doi copii și parinții lor au fost raniți, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului, in comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița. Accidentul s-a produs...

- Din loturile de ajutoare umanitare oferite Republicii Moldova, dar și din achizițiile efectuate din resurse bugetare, instituțiile naționale de profil au redistribuit pentru administrare in regiunea transnistreana 126 307 doze de vaccin impotriva COVID-19.

- Patru mașini in care se aflau 11 persoane s-au ciocnit, sambata, pe o șosea din județul Prahova. Trei dintre ocupantii masinilor sunt raniti, printre acestia numarandu-se doi copii. Accidentul a avut...

- Opt persoane au murit si trei au fost grav ranite, duminica, dupa prabușirea unei cabine de teleferic in nordul Italiei. Tragedia a avut loc in stațiunea balneara Stresa,din regiunea Piemont, pe malul lacului Maggiore, potrivit Sky News, care precizeaza ca la bordul telecabinei se aflu 11 persoane,…