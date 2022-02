Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au cazut in raul Bistrița, in zona strazii Vadu Bistriței, din Bacau. La fața locului merge o echipa a ISU Bacau, cu o barca pneumatica. Știre in curs de actualizare. Articolul Doua persoane au cazut in Bistrița apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Sapte persoane au murit, marti, dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii iesene Sarca. „Pe DN 28 Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Sarca, judetul Iasi, intr-o curba, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autocamion,…

- Patru persoane au fost ranite, azi-dimineața, intr-un accident rutier petrecut pe Calea Bacaului din Onești. Conform primelor relatari, accidentul a rezultat in urma coliziunii a doua autoturisme. Din cele patru persoane ranite, trei sunt adulți. A patra este un minor. O persoana de 60 de ani a fost…

- Zeci de familii și persoane singure din județ urmeaza sa beneficieze de un ajutor de urgența mai mic sau mai mare, suma pe care o vor primi situandu-se intre 1.000 și 10.000 lei. Mai exact, 53 de familii și persoane singure se vor bucura de un asemenea sprijin financiar, deoarece se afla in stare de…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o terasa-grill din municipiul Onesti, iar flacarile s-au extins la acoperisul unui bloc din imediata vecinatate, fiind evacuate 58 de persoane din imobil. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a precizat ca initial 16 adulti si…

- Femeia care a evadat de sub escorta in timp ce era adusa in arestul Poliției Bacau explica de ce a fugit: ea fusese luata de polițiști dintr-un magazin din apropierea locuinței din Piatra Neamț și ii ramasesera acasa 4 copii cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani. Conform TV Neamț, ea a spus ca […] Articolul…

- Frați și camarazi de arme și instrumente muzicale, viața subofițerilor de muzica militara, Razvan și Radu a avut un parcurs aproape identic, reușind prin alegerile facute sa-și indeplineasca cele doua pasiuni care i-a unit pe intreg parcursul existențial și profesional. Razvan marturisește ca de mic…

- In conformitate cu prevederile legale in vigoare, privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa in valoare de 100 de lei, fiecarei persoane care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2, i se vor aloca aceste tichete in termen de 6 luni de la data vaccinarii…