- Doi britanici și un marocan prinși de forțele ruse in Ucraina au fost condamnați la moarte de un tribunal din Donețk, potrivit agenției de presa RIA Novosti, deținuta de statul rus, relateaza BBC.

- Un barbat din Ucraina, care a ajutat trupele rusești in Donețk, a fost condamnat pentru tradare la 15 ani de inchisoare. Conform BBC, barbatul de 40 de ani a fost acuzat ca le-ar fi furnizat informații rușilor despre locația unor instalații militare ucrainene din orașul Harkov, care au fost ulterior…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, castigatoarea editiei Eurovision Song Contest 2022, a anuntat ca va organiza un turneu in Europa cu scopul de a strange fonduri pentru armata ucraineana si fundatiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. Liderul Oleg Psiuk a declarat, marti, in timpul unei conferinte…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Trei refugiați ucraineni au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa sparga un apartament din Sectorul 3. Banda de hoți formata din refugiați proveniți din Ucraina opera in Capitala, avand la ei toate instrumentele necesare pentru spargerea ușilor de apartament. Aceștia verificau mai intai daca…

- Directorul general al Krasnaia Poliana, statiunea de schi a gigantului Gazprom, a murit dupa ce a cazut de pe o stanca. Andrei Krukovski se afla la conducerea stațiunii din 2019. Presa din Rusia scrie ca acesta a murit dupa ce a cazut de pe o stanca, in drumul catre cetatea Achipsinskaia. „Directorul…

- Imagini dramatice surprinse, joi, in buncarele uzinei Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Mariupol, arata condițiile in care traiesc luptatorii din orașul-port și civilii care s-au adapostit aici: intuneric, inghesuiala, apa pe terminate. Vineri dimineața, biroul președintelui Volodimir…

- Regiunea Herson din Ucraina va trece la rubla de la 1 mai, transmite presa de stat rusa, care il citeaza pe vicepresedintelele Administratiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, potrivit CNN. Vicepresedintele Administratiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, a declarat agentiei…