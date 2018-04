Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, au reținut doi barbați, cercetați penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Read More...

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) impreuna cu cinci inspectori antifrauda au efectuat miercuri 13 perchezitii domiciliare in judetul Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, intr-un caz de evaziune…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și cei din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat doua persoane banuite de evaziune fiscala și complicitate la evaziune fiscala, fapte comise in anul 2012, pe raza județului Valcea. Cei doi barbați ...

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Politiei Judetene Brasov au efectuat, miercuri, trei perchezitii la sediul social și punctul de lucru al unei societați comerciale specializata in comertul cu amanuntul, precum și la domiciliul reprezentanților acestei societați.…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucratori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava. Perchezițiile au fost emise de Tribunalul Suceava intr-un…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au finalizat, marți, 30 ianuarie, cercetarile fața de o femeie și doi barbați. Din investigații a reiese ca persoanele in cauza in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale,…

- Doi barbati din municipiul Pitesti au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citeste si: Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…