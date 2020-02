Doi bărbaţi, reţinuţi de poliţişti pentru că măsluiau păcănelele. Unul este piteştean Doi barbati, retinuti de politisti pentru ca masluiau pacanelele. Unul este pitestean. In ziua de 12 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au retinut doi barbati, de 40 de ani, din Pitesti, respectiv de 55 de ani, din Campina, judetul Prahova. In urma cercetarilor, politistii de combatere a criminalitatii organizate pitesteni au retinut au retinut doi barbati, de 40 de ani, din Pitesti, respectiv de 55 de ani, din Campina, judetul Prahova, banuiti de savarsirea infractiunilor… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

