Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat la volan sub influenta drogurilor, informeaza, duminica, Inspectoratul Judetean de Politie.

- Doi barbati din judetul Galati sunt cercetati penal dupa ce au fost depistati la volan sub influenta substantelor psihoactive, informeaza, marti, Inspectoratul Judetean de Politie, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 3 Politie Galati au oprit in trafic, pe strada Brailei, din…

- Un barbat de 32 de ani din judetul Galati, care a condus un autoturism avand permisul suspendat si aflandu-se sub influenta unor substante psihoactive, a fost retinut de politisti, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), agentii din cadrul Sectiei 2 Politie Galati l-au…

Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, de politistii brasoveni, dupa ce au fost depistati, la periferia localitatii Mandra, avand asupra lor arme detinute ilegal, cu care ar fi intentionat sa braconeze, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov.

- Interesul pentru inchirierea unei masini in perioada vacantelor a crescut in acest an, in medie, cu 162% fata de vara anului 2019, iar Romania se afla in randul celor mai bune si ieftine tari europene ce poate fi descoperita la volan, reiese dintr-o analiza publicata realizata de un motor global…

- Jandarmii au depistat patru tineri in municipiul Tulcea care detineau produse susceptibile de a avea efecte psihoactive pe care intentionau sa le vanda, se arata intr-un comunicat remis luni de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ), potrivit Agerpres.Cei patru tineri, cu varste cuprinde intre 19…

Trei barbati din municipiile Vaslui si Barlad au fost retinuti pentru comiterea unor infractiuni de furt calificat dupa ce au sustras produse cosmetice dintr-o farmacie si mai multe electrocasnice dintr-o statie de alimentare carburanti.

Un barbat din Ilfov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea a patru infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere.