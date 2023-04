Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, incendiul a izbucnit la o locuinta situata pe strada Mereni."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ. Pompierii…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, vineri, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- O femeie a murit carbonizata, iar fiica sa a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de luni spre marți, la un apartament din orașul Buzau. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost chemat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pompierii au asigurat masurile specifice de prevenire si stingere ale incendiilor, precum si primul ajutor, alaturi de echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean.

- Un incendiu violent a izbucnit intr-o hala de reparatii utilaje apartinand unei firme de constructii din Botosani. Au ars piese PVC pentru instalatii sanitare, 1,5 tone ulei auto, patru usi PVC, precum si aproximativ zece metri patrati din acoperisul cladirii. Un incendiu violent a izbucnit, in noaptea…

- Un bancomat a ars in totalitate in urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui circuit electric, informeaza ISU Sibiu. Incidentul a avut loc, duminica dimineata, in municipiul Medias, pe strada I.C. Bratianu. Purtatoarea de cuvant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andreea…

- Patru persoane dintre cele evacuate din blocul din Arad in care a izbucnit un incendiu, intre care doi copii, au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, prezentand semne de intoxicatie usoara cu fum.Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, este vorba de doi copii…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in toate cele trei mijloace de transport se aflau doar soferii.„Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu: o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD TIM. In urma accidentului…