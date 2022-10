La data de 10 octombrie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați, ambii de 32 de ani, din Cugir, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in noaptea de 09/10 octombrie 2022, in jurul orei 02,00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor neințelegeri mai vechi, ar fi patruns, fara drept, in locuința unor cunoscuți, din localitatea Bacainți, comuna Șibot, i-ar fi agresat și ar fi distrus un telefon. Cele doua…