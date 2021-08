Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 august 2021, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, de catre o femeie, de 35 de ani, din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre concubinul ei, un barbat de 51 de ani, din comuna Viișoara, județul Vaslui.In urma…

- Polițiștii clujeni au efectuat marți trei percheziții domiciliare la locuințele unor barbați intr-un dosar de furt calificat și de detinere a unor produse accizabile supuse marcarii, care nu erau marcate.

- Politistii din Galati au prins un barbat care era dat in urmarire internationala dupa un jaf comis in Spania, la un magazin de bijuterii, jaf urmat de moartea victimei. El a fost gasit ascuns intr-o incapere amenajata special, disimulata cu ajutorul unui perete fals. Potrivit IPJ Galati, la data de…

- Politistii au efectuat mai multe perchezitii in Bucuresti si Ilfov la domiciliile unor persoane banuite ca falsificau documente si au retinut, dupa audieri, cinci barbati care urmeaza sa fie prezentati, sambata, Parchetului, cu propuneri legale, informeaza IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, politistii…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat doi barbați din comuna Saliștea ca persoane banuite de savarșirea unui furt dintr-un magazin, din Alba Iulia. La percheziții, polițiștii au gasit bunuri susceptibile a proveni din furturi. Ieri, 9 iulie 2021, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat doi barbați din comuna Saliștea ca persoane banuite de savarșirea unui furt dintr-un magazin, din Alba Iulia. La percheziții, polițiștii au gasit bunuri susceptibile a proveni din furturi. Unul dintre cei doi, un tanar in varsta de 21 de ani, a fost reținut pentru…

- Noaptea trecuta, polițiștii din Groși și Ocna Șugatag au identificat in trafic pe raza localitații Satu Nou de Jos și in Budești doi barbați in varsta de 33 ani din Baia Mare, respectiv 44 ani din Budești. In urma testarii cu aparatul etilotest, in cazul barbatului de 33 ani rezultatul a fost 0,77 mg/l…

- Fulgy a fost internat la psihiatrie și dezintoxicare. La o saptamana dupa ce poliția l-a prins in trafic șofand sub influența drogurilor, acesta a fost saltat tot de oamenii legii, in miez de noapte, dus la secția 11, ulterior internat la Spitalul clinic de Psihiatrie Al. Obregia. Cel ce l-a reclamat…