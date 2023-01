Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din comuna Suatu a fost reținut și apoi arestat pe 30 de zile, dupa ce a alimentat la o pompa fara sa plateasca. El conducea și fara permis.In 24 ianuarie, in jurul orei 10.00, acesta s-a deplasat cu un autoturism de la o stație de carburanți situata pe raza localitații Valcele…

- Un grav accident a avut loc in ziua de Craciun, in jurul orei 13.30, la Sighetu Marmatiei. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre strada Tractorului spre strada Dobaieș a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de o femeie de 36 de ani din municipiu.…

- Șoferul de 19 ani fara permis și baut, care a lovit șase copii pe o trecere de pietoni din Petroșani, iar apoi a fugit de la fața locului, a fost arestat. Barbatul este cercetat pentru cinci infracțiuni și, dupa mai bine de doua ore petrecute in fața magistraților Judecatoriei Petroșani, a primit mandat…

- Soferul de 19 ani care miercuri seara a lovit, pe o trecere de pietoni din Petrosani, sase copii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre copii a murit joi, iar alti cinci sunt inca in spital, unul fiind in stare grava, intubat la ATI. Tanarul nu are permis de conducere si consumase alcool,…

- Accidentul s-a petrecut putin dupa ora 22.00, cand sase copii au fost spulberati pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani. Minorii sunt de la Scoala de Fotbal Damian Militaru si au participat la un banchet de sfarsit de an competitional. Sase echipaje de interventie au venit in ajutorul copiilor. In…

- Accident la Nicșeni. Șoferul vinovat era beat Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe Drumul Județean D.J. 296, in comuna Nicșeni s-a produs un accident rutier soldat cu avarii, iar unul dintre conducatorii auto este posibil…

- Un alt grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 6, in zona localitații Armeniș. Dupa apelul la 112, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit, iar in urma accidentului, doua…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost ranita dupa un accident de circulație in care au fost implicate patru autovehicule, pe pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in Timișoara. „Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan…