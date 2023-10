Gradul de concentrare in piața RCA s-a menținut la un nivel ridicat și dupa primul semestru din acest an, cu Groupama și Allianz-Țiriac avand cumulat 45,6% din venituri, in timp ce Euroins, care a ramas fara licența in luna martie avea 14,1%, arata datele ASF. Pe ansamblul intregii piețe, la 30 iunie 2023, prima medie RCA a fost de 1.190 de lei, in creștere cu 3% fața de semestrul similar al anului trecut.