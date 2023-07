Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informați despre vizita regelui Charles al III-lea. Premierul Nicolae Ciuca a confirmat marți informația vehiculata pe surse care anunța venirea in Romania a monarhului. Se știe ca data vizitei este 2 iunie, insa premierul nu a putut spune cate zile va sta regele britanic in Romania. Primul…

- Urmatoarea vizita a Regelui Charles al III-lea in Romania ar urma sa fie o premiera, pentru ca este prima vizita a unui monarh britanic in țara noastra, in timpul exercitarii funcției de pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

- Regele Charles al III-lea a primit Coroana Sfantului Edward, sambata, 6 mai, la Westminster Abbey, in cadrul ceremoniei de incoronare, iar cei prezenți au spus: „God Save The King”, ceea ce in traducere ar insemna „Dumnezeu sa-l ocroteasca pe rege”. Regele a primit Coroana Sfantului Edward, care este…

- LIVE: Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc in 6 mai la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume.

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume. Incoronarea noului monarh britanic va include…

- Custodele Coroanei, Margareta, va participa la incoronarea regelui Charles, sambata, la Palatul Buckingham. „Vineri, 5 mai 2023, la Palatul Buckingham, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Consort vor lua parte la receptia de stat oferita de Majestatea Sa Regele…

- Ministerul de Interne al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vrea sa achiziționeze o flota de pana la zece nave de croaziera sau feriboturi, pe care sa le transforme in spații de cazare pentru refugiații ce așteapta procesarea solicitarilor de azil, transmite The