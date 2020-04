Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situația epidemiologica prin care trecem, Vasile Cimpoeru, primarul orașului Bragadiru recomanda localnicilor sa caute informații cu privire la prevenirea și tratarea infecției cu noul coronavirus, numai din surse oficiale. Totodata, edilul le cere localnicilor sa nu mai raspandeasca…

- Președintele Klaus Iohannis, a spus, luni, intr-o declarație de presa, ca inevitabilul s-a produs și au aparut primele decese provocate de infecția cu noul coronavirus. Șeful statului i-a indemnat pe pensionari sa stea in casa in aceasta perioada, aceasta fiind singura cale prin care se pot proteja.…

- Printr-un Comunicat de presa, Prefectura Vrancea anunța ca pana astazi, 23 martie 2020 ora 13:00, situația in Vrancea este urmatoarea: In carantina se afla 57 de persoane, numarul persoanelor aflate in autoizolare ajungand la 1413. Inspectoratul de Situații de Urgența Vrancea a executat 2 misiuni cu…

- Primarul comunei Periș, Anghel Albu, a anunțat noul program STB incepand cu data de 23 martie. ”Sper sa fie util cerințelor d-vs…! Va mai informez ca incepand cu aceeași data vom incepe dezinfecția intregii localitați: parcurile și locurile de joaca, domeniul public al comunei, scarile de bloc, stațiile…

- Primarul comunei Periș, Anghel Albu, a anunțat ca la nivelul Primariei comunei Periș, s-a constituit un grup de sprijin pentru persoanele in varsta și pentru cei cu nevoi speciale. ”In acest sens, va rog sa ma informați daca aveți cunoștința despre cetațeni aflați in astfel de situații. Va rog sa…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al municipiului Buzau, intrunit marți, a aprobat in unanimitate o serie de noi masuri menite sa previna infecțiile cu coronavirus, a anunțat președintele acestei structuri, primarul Constantin Toma, prin intermediul unei inregistrari video pe care a postat-o pe pagina…

- Partidul Politic Platforma Demnitate si Adevar pledeaza pentru inaintarea, impreuna cu partidele de centru-dreapta, a unui candidat apartinic la alegerile prezidentiale din acest an. In cazul in care formatiunile nu vor ajunge la un consens, Platforma DA este gata sa-si inainteze propriul candidat.…

- Situație mai rar intalnita in luna ianuarie. In plina iarna, au fost localizate nu mai puțin de trei incendii intr-o zi intr-un singur județ, Prahova.La aceaste acțiuni au participat, sambata seara, un efectiv de 40 de pompieri, care au acționat la stingerea incendiilor de vegetație din localitațile…