Stiri pe aceeasi tema

- Laura Tothazan, fosta componenta a echipei de volei a Turzii și fost arbitru de fotbal, a primit inelul de logodna intr-un cadru de vis, inotand alaturi de delfini, pe o plaja din Portugalia. ”DA! N-am cuvinte sa-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai facut pentru mine, pentru iubirea și atenția ta, pentru…

- Protagonista celebrului serial „Emily in Paris” este devastata dupa ce i-a fost furat inelul de logodna. Pe langa valoarea sentimentala, bijuteria este una „excepțional de rara” și s-ar putea vinde cu mai bine de 70.000 de euro.

- Valerie Lungu a fost ceruta in casatorie! Iubitul vedetei i-a facut o surpriza de proporții in Paris, dupa momentele de coșmar pe care le-a trait. Daca la inceput vorbea despre el ca fiind doar un prieten, iar mai apoi un proaspat iubit, se pare ca acum cei doi sunt pregatiți sa duca relația la un alt…

- Loredana Groza atrage simpatii ca un magnet, la fiecare apariție pe rețelele sociale. Cantareața de 52 de ani și-a sporit numarul de admiratori cu cea mai recenta postare pe Instagram, in urma careia a primit o noua cerere in casatorie.

- Cosmina Adam este o prezența discreta in lumea mondena, dar astazi, chiar in prima zi de Paște, a ținut sa dea vestea cea mare fanilor. Fosta asistenta TV de la Acces Direct a fost ceruta in casatorie și a facut publice primele imagini.

- O tanara a trait un moment unic in viața ei și a trecut de la agonie la extaz. Iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie dupa ce a fost rapita, iar sentimentele pe care le-a trait au fost semne de un film de acțiune. Intreg momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok.

- In urma cu doar o zi, iubitul lui Dodo, Celestin, s-a afișat alaturi de Naba Salem. Se pare ca au o relație apropiata, iar fanii s-au gandit daca nu cumva cantareața și partenerul sau s-au desparțit. De curand, Doinița Ionița, pe numele sau real, a postat o imagine emoționanta impreuna cu fiul sau și…

- Nicoleta Dragne a fost ceruta in casatorie! Fosta ispita de la Insula Iubirii a recunoscut subtil pe rețelele de socializare, spunand ca a primit inelul. Nicoleta are doi copii și traiește o viața perfecta in familia ei