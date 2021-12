DOCUMENTUL obligatoriu de luni. Persoanele care nu îl completează vor fi amendate Formularul digital de intrare in Romania este obligatoriu de luni, 20 decembrie, iar cei care nu il completeaza pot fi amendați chiar și cu 3.000 de lei. Politia de Frontiera a precizat ca persoana care nu are completat formularul digital de intrare in Romania – utilizat incepand de luni – poate face acest lucru in termen de 24 de ore de la intrarea in tara, iar in caz contrar va fi primi o amenda cuprinsa intre 2.000 si 3.000 de lei. “In momentul in care persoana se prezinta la punctul de trecere, politistul ii solicita documentul de calatorie, pasaport sau o carte de identitate. Politistul implementeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formularul digital. Incepand de luni, 20 decembrie 2021, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare…

- Incepand de luni, 20 decembrie 2021, o persoana care nu are completat formularul digital de intrare in Romania poate face acest lucru in termen de 24 de ore de la intrarea in tara, iar in caz contrar va fi primi o amenda cuprinsa intre 2.000 si 3.000 de lei, informeaza Poliția de Frontiera, citata de…

- Toate persoanele care intra in tara incepand de luni au obligatia de a completa electronic, in termen de 24 de ore, formularul digital de intrare in tara, prin aplicatia plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, au anuntat, sambata, reprezentantii…

- Toate persoanele care intra in tara incepand de luni au obligatia de a completa electronic, in termen de 24 de ore, formularul digital de intrare in tara, prin aplicatia plf.gov.ro. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, anunta Politia de Frontiera si Serviciul…

- Formularul digital de intrare in Romania este obligatoriu, de luni, pentru toate persoanele care vin in țara noastra. Completarea formularului digital de intrare in Romania se realizeaza electronic , in termen de 24 de ore, prin aplicatia plf.gov.ro . Nerespectarea obligatiei de completare a formularului…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Catalin Chirca, a declarat sambata, la Aeroport, ca in prezent specialistii fac ultimele testari la aceasta aplicatie, care va putea fi folosita incepand de duminica. “Formularul digital de intrare in Romania va putea fi completat…

- Formularul digital de intrare in Romania devine obligatoriu din data de 20 decembrie, putand fi completat incepand cu data de 19 decembrie la adresa plf.gov.ro, iar autoritatile au precizat ca acest document nu trebuie tiparit, iar verificarea sa nu va afecta timpul de asteptare, fiind citit automat…

- Poliția de Frontiera atrage atenția ca din 20 decembrie, toate persoanele care intra in Romania, cetateni romani sau straini, trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval.…