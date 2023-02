Documentul lui Ungureanu în scandalul stimulatoarelor de la morți Deputatul USR Emanuel Ungureanu afirma, duminica, intr-o postare, ca de 4 ani se stia ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre si ca Liviu Stafie, fostul sef al DSP Iasi, cunoștea ca se reutilizeaza dispozitivele. ”DOVEZI ASCUNSE(DOCUMENT). Cine și de cand se știa in Romania ca se refolosesc stimulatoare cardiace de la pacienți morți? De 4 ani se știa ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre! Liviu Stafie, fostul șef al DSP Iași, ȘTIA ca se reutilizeaza dispozitivele pentru pacienții cu tulburari de ritm ale inimii.(Foto DOCUMENT 1). De cand știa Liviu Stafie, șeful… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu afirma, duminica, intr-o postare, ca de 4 ani se stia ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre si ca Liviu Stafie, fostul sef al DSP Iasi, stia ca se reutilizeaza dispozitivele pentru pacientii cu tulburari de ritm ale inimii. "Cine si de cand se stia in…

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a scris pe o rețea de socializare ca de 4 ani se stia ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre si ca Liviu Stafie, fostul sef al DSP Iasi, stia ca se reutilizeaza dispozitivele pentru pacientii cu tulburari de ritm ale inimii. ”Cine si de cand se stia…

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca legislatia interzice in mod explicit retilizarea stimulatoarelor si defibrilatoarelor cardiace, iar dispozitivele active care au fost gasite la Spitalul "Sfantul Spiridon" aveau inscrisa aceasta interdictie pe ambalaj. "Legislatia in vigoare interzice in mod explicit…

- Legislatia interzice in „mod explicit reutilizarea stimulatoarelor si defibrilatoarelor cardiace”, a transmis Ministerul Sanatații, duminica, intr-un comunicat de presa. Totodata, dispozitivele active care au fost gasite la Spitalul ”Sfantul Spiridon” aveau inscrisa aceasta interdictie pe ambalaj.Ministerul…

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Ministerul Sanatatii a transmis, vineri, ca a dat curs tuturor solicitarilor venite din partea organelor judiciare, conform competentelor sale legale, mentionand ca desfasoara permanent activitati de prevenire si de combatere a actelor de coruptie care pot pune in pericol functionarea sistemului sanitar…

- Medicii si asistentii medicali din Iasi pot deveni voluntari in Turcia pentru a ajuta ranitii si pentru a completa echipele medicale deja prezente la fata locului in urma cutremurelor catastrofale care au afectat tara. Ministerul Sanatatii a lansat un apel urgent catre personalul medical din toata tara…