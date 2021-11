Stiri pe aceeasi tema

- Cand PRESSALERT.ro scria despre șmenurile liberale din timpul administrației Nicolae Robu la Colterm SA, mulți dintre cei de astazi care se plang de greaua moștenire erau mucles sau nici macar nu citeau știrile despre ce se intampla in Timișoara, iar alții care acum il injura pe Dominic Fritz erau muți…

- "In jurul orei 21.15, politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Dumitru Kiriac din Timisoara a fost gasit decedat un barbat, de 66 de ani, iar fiica lui, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in stare de inconstienta. Politistii ajunsi la fata…

- Compania E.On opreste, marti, la ora 12,00, furnizarea de gaze catre Colterm, a anuntat directorul interimar al Colterm, Cristian Mitu, in cadrul colegiului prefectural, in timp ce Tribunalul Timis a deschis procedura de intrare in insolventa a societatii de termoficare locala. Gazul ar fi trebuit…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a reusit, in urma negocierilor, sa obtina extinderea termenului de sistare a gazelor naturale, pana marti, insa nu se stie exact pana la ce ora. Edilul a precizat ca majorarea tarifului la incalzire este "cruciala" pentru perioada urmatoare.…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR), a explicat ca urmeaza ca treptat sa se raceasca caloriferele timisorenilor bransati la reteaua de termoficare a municipiului, dupa ce compania E.On a anuntat ca va opri furnizarea de gaze naturale catre Colterm, potrivit news.ro. Subprefectul…

- De cateva zile, temperaturile scazute și-au facut simțite prezența iar frigul s-a instalat in apartamentele romanilor, dar și in școli, spitale și instituții care depind de sistemul centralizat.Majoritatea orașelor țarii, unde societațile de termoficare inca sunt in funcțiune și asigura apa…