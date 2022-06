Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarea lui Bogdan Felician Voicu vine in contextul in care doi tineri au murit din cauza drogurilor la festivalul de muzica SAGA, care a avut loc in weekend.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni, 6 iunie, decretul privind eliberarea din functie a procurorului Bogdan Felician Voicu, seful interimar…

- Un barbat a fost prins in flagrant de politistii si procurorii din Tulcea cu droguri pe care intentiona sa le vanda. Barbatul a fost eliberat conditionat in luna martie, fiind condamnat pentru acelasi gen de fapte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un lider de sindicat din Bolivia a fost arestat pentru ca a primit in mod abuziv un salariu de la sindicatul universitar. Max Mendoza a petrecut 33 de ani studiind in diverse domenii fara sa obtina vreodata o diploma.

- Clujenii se numara printre cei mai bine platiți angajați din țara, iar domeniul cu cele mai mari salarii oferite este IT-ul, unde salariații ajung sa caștige chiar și peste cei din Capitala. Un angajat din Cluj-Napoca caștiga, in medie, circa 4.000 de lei net pe luna, potrivit datelor extrase din Salario,…

- Președintele raionului Cahul, Marcel Cenușa, invinuit in dosarele licitațiilor trucate a fost eliberat din arest la domiciliu sub supraveghere judiciara. Despre aceasta a anunțat deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea pe pagina sa de Facebook.

- Ce salariu incaseaza lunar un pompier de la brigada ISU București. Deși jobul de pompier este unul destul de riscant, asta nu inseamna ca angajații din sistem se bucura de salarii atat de mari. In urma cu ceva timp, pompierii aveau un salariu de baza foarte mic, de doar 1.340 de lei. Lucrurile s-au…

- Multe asociații de proprietari acuza administrația publica locala condusa de Nicușor Dan ca nu respecta contractele semnate privind livrarea serviciului de termoficare. Apar dovezi tot mai clare ce demonstreaza nerespectarea contratelor semnate cu asociațiile de proprietari din Capitala cu Compania…