Documentarul „Regele Mihai: Drumul către casă”, cea mai bună audiență pentru premiera unei producții individuale Premiera documentarului TV „Regele Mihai: Drumul catre casa” a adus cel mai bun rezultat de audienta zilnica pentru History Channel. Principalul canal din portofoliul A+E Networks a inregistrat o audienta medie record de 69.000 de telespectatori pe segmentul national 4+, filmul documentar fiind urmarit duminica de un total de 139.000 de telespectatori, potrivit masuratorilor ARMA/ Kantar. „Regele Mihai: Drumul catre casa” este un documentar ce prezinta povestea nespusa a curajosului Rege Mihai al Romaniei care, la doar 23 de ani, isi risca viata sfidandu-l pe Hitler in al Doilea Razboi Mondial,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

