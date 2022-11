DOCUMENTAR: Cei 831 de jucători de la CM au o valoare estimată la 15 miliarde de euro In ultimul sau raport, CIES dezvaluie ca prin adaugarea valorii celor 831 de jucatori asteptati la Cupa Mondiala, ajungem la suma astronomica de 15 miliarde de euro. Aceasta este o valoare medie de 18 milioane de euro per jucator. De asemenea, CIES a clasat cele 32 de tari calificate la Cupa Mondiala in functie de valoarea de transfer a grupului lor de jucatori. Astfel, Anglia are cea mai scumpa cota, cu un total de 1,499 miliarde de euro. Brazilia (1,455 miliarde) si Franta (1,337 miliarde) completeaza podiumul. Spania, Portugalia si Germania depasesc si ele un miliard, inainte ca un prim decalaj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fata de perioada 1.I-30.IX.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2022, au totalizat 24.828.000 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 443.600…

- Erling Haaland l-a detronat pe Kylian Mbappe in topul celor mai bine cotați jucatori din lume. Site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat TOP 10, iar noile rezultate sunt de-a dreptul spectaculoase. In clasamentul respectiv se afla 9 jucatori de pana in 23 de ani. La 29 de ani, Harry Kane…

- Atacantul francez Kylian Mbappe are un salariu anual la PSG de 72 de milioane de euro, la care se adauga bonusul de prelungire și prime de fidelitate. QSI, Autoritatea de Investiții in Sport a Qatarului, care deține clubul PSG, ar fi facut orice pentru a-l convinge pe Kylian Mbappe sa refuze oferta…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…

- Karim Benzema a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Real Madrid, culminat cu caștigarea premiului suprem, Balonul de Aur 2022. Atacantul francez a avut cifre de-a dreptul incredibile. Benzema a disputat 46 de partide in stagiunea 2021/2022, in toate competițiile, reușind 44 de goluri și 15 assist-uri.…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Transferul lui Erling Haaland (22 de ani) la Manchester City și reinnoirea contractului lui Kylian Mbappe (23 de ani) cu PSG l-au facut pe Jude Bellingham (19 ani), mijlocașul englez al Borussiei Dortmund, cel mai ravnit jucator al momentului. Ben Foster e convins: „Va sfarși precum Grealish daca va…