Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Liderii Coaliției au convenit, luni seara, ca de la 1 ianuarie sa creasca punctul de pensie cu 12,5%, iar de doua ori pe an sa se acorde ajutoare sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei. Masurile decise de Coaliția de guvernare formata din PNL, PSD și UDMR au fost anunțate de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, referitor la faptul ca reprezentantii Comisiei Europene au precizat ca pensiile militare trebuie incluse in reforma pensiilor speciale, cuprinspa in PNRR, ca „in raportul Bancii Mondiale scrie clar ca pensiile militare nu intra la capitolul pensii speciale,…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale. Instituția spune ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape de Romania. Reforma…

- USR și Forța Dreptei au depus, joi, la Curtea Constituționala (CCR) o sesizare de neconstituționalitate privind cele trei legi ale justiției, votate in aceasta saptamana in Senat, camera decizionala, de coaliția PSD-PNL-UDMR. Legea privind organizarea judiciara, Legea privind Statutul judecatorilor…

- Peste 1,5 milioane de uniforme militare au disparut din depozitele militare din Rusia, iar nimeni nu are nici o explicație. Ofițerii ruși și-au dat seama ca nu au suficiente haine militare pentru noii recruți mobilizați in urma decretului anunțat saptamanile trecute de Vladimir Putin. Armata rusa nu…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat vineri concluziile dezbaterii pe proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care se asigura cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat…