Guvernul a stabilit noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Incepand de luna viitoare, se reiau petrecerile private, competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, ca și locurile de joaca și piscinele la interior. Numarul participanților este limitat, dar poate fi mai mare decat cel stabilit daca toți sunt vaccinați. Activitațile culturale vor putea fi organizate in spații deschise cu cel mult 1.000 de persoane, in condițiile asigurarii unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoana…