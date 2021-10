Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar condus de Florin Cițu a alocat, in ședința de miercuri seara, sume importante din fondul de rezerva pentru primarii. Alocarea totala este de 1 miliard de lei – 400 de milioane urmand sa fie utilizate pentru achiziția de medicamente și reducerea efectelor calamitaților, iar restul,…

- Guvernul urmeaza sa aloce Ministerului Sanatatii, miercuri, 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu.

- Dosarul lui Dan Barna, aflat inițial la DNA Alba Iulia, a fost CLASAT Dosarul lui Dan Barna, aflat inițial la DNA Alba Iulia, a fost CLASAT Nicio persoana nu are calitatea de suspect sau inculpat, susține DNA, referitor la dosarul privind sesizarile DLAF din mai 2021, in care a fost invocat numele co-presedintelui…

- Consilierii judeteni ai PNL au trecut un proiect de hotarare, initiat de presedintele Ion Dumitrel, care prevede alocarea a peste 4,2 milioane de lei pentru amenajari exterioare si peisagistice, la sala Polivalenta din Blaj, in loc sa aloce acești bani pentru altfel de investiții, de care blajenii chiar…

- LISTA: Județul Alba primește 10 milioane lei de la Guvern pentru repararea drumurilor in localitațile afectate de inundații Guvernul aloca peste 10 milioane de lei pentru județul Alba, bani destinați investițiilor de reparații dupa inundațiile din acest an. Din total, 2,2 milioane lei sunt pentru reabilitarea…

- In aceasta luna, Guvernul a stabilit bugetul pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in anul scolar 2021-2022, constand in acordarea gratuita de fructe si legume proaspete, de lapte si produse lactate, produse de panificatie si derularea masurilor educative. Per total au fost alocati…

- BiblioVacanța la Ighiu : „O vacanța de poveste”. Concursuri de cultura generala și de agilitate, jocuri de atenție, de dicție, de memorie și de ritmicitate. PROGRAMUL evenimentului BiblioVacanța la Ighiu : „O vacanța de poveste”. Concursuri de cultura generala și de agilitate, jocuri de atenție, de…

- Presedintele PSD Bacau, eurodeputatul Dragos Benea, a condamnat faptul ca Guvernul va face rectificarea bugetara cu o luna inainte de congresul de alegeri din PNL, potrivit Agerpres. Benea a subliniat ca, astfel, presedintii de consilii judetene si primarii liberali vor fi conditionati de premierul…