DOCUMENT ​Guvernul a atacat la CCR legea USR privind DNA-ul pădurilor ​​Guvernul a atacat la Curtea Constituționala legea USR privind înființarea DNA-ului padurilor, în sesizarea semnata de Ludovic Orban menționându-se ca nu sunt precizate sursele de finanțare, actul normativ are deficiențe în privința calitații, claritații și previzibilitații legii, la capitolui infracțiuni, având totodata probleme și în privința prevederilor referitoare la angajarile pentru instituție.



