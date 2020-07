Stiri pe aceeasi tema

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari. Orice persoana care soseste din cele trei state mentionate trebuie sa fie plasata timp de doua saptamini…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari.

- Austria a emis avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari. Orice persoana care soseste din cele trei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, scrie Agerpres.ro Orice persoana care soseste din cele trei state mentionate trebuie sa fie plasata…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters.

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova. Guvernul de la Viena a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, potrivit Ambasada Austriei la București . Orice persoana care soseste, incepand din 9 iulie, din cele trei state trebuie sa…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters.

- Incepand din data de 15 mai de la miezul noptii Romania a intrat in stare de alerta pentru 30 de zile.In acesta perioada, se ridica restrictiile de circulatie in interiorul localitatii, dar in grupuri care sa nu depaseasca trei persoane, in timp ce pentru a iesi din localitate trebuie completata declaratie…