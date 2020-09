Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații vine cu precizari de ultima ora despre deschiderea școlilor și face publica o harta a distribuției cazurilor pe județe și respectiv a scenariilor care ar urma sa se aplice daca școala incepe de la 14 septembrie. Astazi, 7 septembrie 2020, toate direcțiile de sanatate publica județene…

- Vremea e va raci in orele urmatoare ore. 33 de județe intra sambata dimineața sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. Avertizarea INMH intra in vigoare sambata la ora 10:00 și expira duminica la aceeași ora. Alerta anunța in cea mai mare parte a țarii perioade cu instabilitate atmosferica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de…

- De asemenea, pana luni dimineata va fi in vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferica in 18 judete din sud-vestul, centrul si local in sud-estul teritoriului, precum si in zonele de deal si de munte (foto, cu codul portocaliu si cel galben de ploi torentiale si vijelii). Astfel, in…