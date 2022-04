Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost umilit acum patru ani prin fuga in Costa Rica, statul roman nu a avut nici cea mai mica intenție sa nu se mai lase luat peste picior. Intr-un moment in care premierul Ciuca vorbește numai despre ”securitate naționala”, statul și-o mineaza singur, fara sa fie nevoie sa ne atace rușii. …

- Conform Agenției de Presa Unian din Ucraina, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, afirma ca Parchetul General are in lucru mai multe dosare deschise in baza a peste 7.000 de sesizari despre crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Și vorbim despre atacuri asupra civililor,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta publicului faptul ca referitor la suspiciunea unei divulgari a informatiilor nepublice, sesizata de catre doamna Emilia Sercan, jurnalist, legea prevede…

- In timp ce Poliția susține ca dosarul pedofilului de la Ciorogarla ține de Parchet, procurorii se spala pe maini și zice ca cercetarile sunt efectuate de polițiști. Și, in timp ce anchetatorii arunca „mortul” dintr-o ograda in alta, pedofilul umbșa slobod printre copii.

- Administrația Naționala a Penitenciarelor i-a dat lovitura de grație polițistei de la IPJ Constanța care, din dragoste pentru sindicalistul Viorel Șeicaru, a umilit Poliția Romana și i-a acuzat pe procurori de fabricarea unor probe in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16.

- Ministerul de Interne a transmis, marti, ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatii publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile…

- Autoritatile mexicane au interceptat o ambulanta falsa plina cu migranti care voiau sa ajunga in SUA. In vehicul se aflau 28 de cetateni din Nicaragua, intre care se numarau si noua copii neinsotiti, relateaza AP. Ministerul mexican de Interne a precizat ca vehiculul avea pe el loguri false…