Doctorul Virgil Musta, despre restricţiile din România: E nevoie de relaxare, e nevoie să întrăm într-un normal Virgil Musta a declarat faptul ca exista in continuare transmitere comunitara si ar trebui ca relaxarea sa fie graduala si pe zone sau domenii de activitate. "Avem in continuare transmitere comunitara, exista in continuare pandemie si eu cred ca trebuie sa facem o relaxare gradata. Acolo unde vedem ca lucrurile nu functioneaza, sa ne oprim din relaxare si sa refacem anumite masuri de restrictie. Daca pana acum masurile de relaxare au fost globale, eu cred ca ar trebui sa se gandeasca masuri de relaxare pe zone sau pe domenii de activitate, astfel incat acolo unde nu se inteleg masurile,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

