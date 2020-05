Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela afirma ca lipsa increderii in sistemul sanitar, in autoritati, poate duce catre o destabilizare economica, iar ”cei care au aceste interese pe varianta de a destabiliza” sunt ”intr-un fel” organizati. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia ”Vreau sa va spun ca razboiul…

- Chiar daca economia globala se va recupera in acest an, aceasta va fi „anemica", a avertizat Roubini, subliniind ca recesiunea ce se va instala la nivel global va fi „fara precedent". Profesorul Roubini a mai spus ca recuperarea va fi in „U", sau chiar „ceva mai aproape de un L". O recuperare in forma…

- Economistul Nouriel Roubini a avertizat asupra unei crize prelungite și a unei recuperari lente din caderea economica generata de pandemie, relateaza BBC, conform Mediafax.Poreclit dr. Doom pentru previziunile sale sumbre, Roubini, care a anticipat și criza financiara din 2008, a apreciat…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si europarlamentarul Dragos Pislaru au dezbatut, miercuri, in cadrul unei sedinte a Celulei executive de criza a formatiunii, masurile propuse in Planul PLUS de relansare economica post-criza COVID-19, pe termen scurt si mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban.…

- Mai mult de jumatate din romanii care locuiesc la oraș se așteapta la o criza economica ce va dura mai mult de un an. Oamenii cumpara mai degraba din magazinele de proximitate, din cauza restricțiilor de circulație, potrivit unui studiu realizat de...

