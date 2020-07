Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA, a apreciat luni ca situatia epidemiei de coronavirus din tara sa 'chiar nu e buna', consemneaza dpa potrivit Agerpres. Intr-o conversatie transmisa in direct pe internet cu seful Institutelor…

- Medicul american Anthony Fauci, principalul expert și directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA, a apreciat luni ca situatia epidemiei de coronavirus din tara sa "chiar nu e buna", scrie Agerpres, citand dpa.

- "Nu stim inca daca o persoana se recupereaza mai putin bine dupa tulpina actuala sau nu", a comentat Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase (NIAID) din Statele Unite, pentru Jurnalul Asociatiei Medicale Americane (JAMA). "Se pare ca virusul se inmulteste mai…

- Ar fi o lovitura colosala pentru toți cei care s-au inscris in cursa pentru fabricarea unui vaccin anti-coronavirus.Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase din Statele Unite, a declarat ca este foarte posibil ca un tratament pentru Covid-19 sa apara…

- Relaxarea prematura a restrictiilor antiepidemice risca sa genereze "consecinte grave" in Statele Unite, avertizeaza dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National american pentru Alergii si Boli Infectioase, citat de agentia Associated Press, anunța MEDIAFAX."Nu exista dubii, chiar si…

- Liderul de la Casa Alba a fost totusi domolit de experții in sanatate publica, care nu sunt chiar atat de optimiști, conform nypost.com . „Suntem foarte increzatori in faptul ca vom avea un vaccin la sfarșitul acestui an, pana la sfarșitul acestui an. Muncim foarte mult”, a declarat Donald Trump intr-o…

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters, noteaza Agerpres. Fauci,…

- Doctorul Anthony Fauci, șeful Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite ale Americii, crede ca sportul are șanse mici sa iși reia activitatea in acest an. Fauci a oferit un interviu complex pentru New York Times in care a abordat și subiectul sportului. Medicul opineaza…