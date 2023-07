Stiri pe aceeasi tema

- Curea de Apel Chișinau a menținut decizia primei instanțe, care a dispus ca Șefa Curții Constituționale, Domnica Manole, va incasa din contul Bugetului de Stat, prin intermediul Ministerului Justiției, suma de 800 000 lei cu titlu de prejudiciu moral, cauzat prin „acțiunile ilicite ale organului de…

- Atleta sud-africana Caster Semenya, care a fost impiedicata sa participe la anumite curse pentru ca refuza un tratament de reducere a nivelului de testosteron, a castigat marti o batalie juridica la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care considera ca sportiva de 32 de ani este victima a…

- Guvernul Republicii Moldova a fost obligat de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) sa achite un prejudiciu moral de 4500 de euro unei femei care a fost anunțata in cautare de procurori cu incalcarea procedurilor, transmite Jurnal.md . Judecatorii au stabilit ca femeii i s-a incalcat dreptul…

- Antreprenorul Valentin Vizant a acționat in instanța Guvernul Republicii Moldova, solicitand repararea prejudiciului financiar in valoare de 2,2 milioane lei. Cererea de chemare in judecata a fost inaintata dupa ce la 4 august 2020 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat decizia autoritaților…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunțat deciziile de radiere de pe rol in cauzele versus Republica Moldova: Girbu, Sajin, Scripcaru și Secrieru. In fața Curții, reclamanții s-au plins in baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apararea drepturilor omului și a libertaților fundamentale,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat, pe 12 mai, Guvernului un nou caz de incalcare a drepturilor omului. Este vorba despre cazul Maxim Tcaci vs. Republica Moldova. Cererea vizeaza neexecutarea intr-un termen rezonabil a unei hotariri judecatorești prin care autoritațile au fost…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat vineri Rusia sa despagubeasca Georgia cu circa 130 de milioane de euro pentru delictele comise in timpul conflictului din Osetia de Sud din 2008, transmite EFE.