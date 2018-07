Dobrogea si razboaiele ruso-turce (II). Sfarsitul conflictului si Pacea de la Cainargeaua Mica (Kuciuk-Kainargi) (1768-1774) - galerie foto

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria taramului dintre Dunare si mare a fost mereu una tulbure, plina de evenimente. Acest lucru s a intamplat atat in antichitate, pe cand Scythia Minor era provincie romana de granita mereu atacata de migratori, cat si in Evul Mediu, cand a fost scena a numeroase batalii. Imperiul Otoman a reusit…

- Parafrazandu-l pe academicianul Ștefan Ștefanescu, putem spune ca politica interna și externa a Țarii Romanești, in primele decenii ale secolului al XVI-lea, sta sub semnul unor „framantari interne și cautari pe plan extern ale unei formule de echilibru intre Imperiul Otoman și puterile creștine.”

- Raguzanii sunt o prezenta obisnuita in Dobrogea medievala, pentru ca, protejati de turci, cei mai multi dintre ei se ocupa de comert si fac tranzactii extrem de profitabile in localitatile importante dintre Dunare si Mare. Unii dintre ei merg si mai departe si depasesc granita relatiilor economice.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca sfarsitul Razboiului Rece nu a echivalat cu instaurarea pacii pe intreg continentul european, dovada fiind incalcarile repetate ale armistitiului din estul Ucrainei. ”Ucraina ne ingrijoreaza, iar in cadrul Formatului Normandia, din care fac…

- Republica Moldova va ramane un stat suveran si independent de Romania, a declarat premierul moldovean Pavel Filip.”S-au spus prea multe despre reunificare, identitate, limba si vreau sa vad o dezvoltare concreta a tarii”, a declarat el pentru cotidianul britanic. ”Toate aceste probleme legate…

- Pentru Romania, ziua de 9 Mai are tripla semnificatie: Ziua Europei, Ziua Independentei proclamata in 1877 si Victoria Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial din anul 1945. „Ziua de 9 Mai 1877 a fost un moment crucial in istoria poporului roman, reprezentand declararea independentei…

- Ofiterul Marin Ionescu Dobrogianu, primul mare biograf al Dobrogei moderne, a fost primul care a publicat ample studii cu privire la realitatile meleagului danubiano pontic, analizand fiecare sector si oferind posteritatii informatii extrem de pretioase. Dupa cercetari desfasurate timp de 13 ani de…