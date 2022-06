Doar o treime din aplicanții la programul IMM-Agri Food au primit finanțare. Bugetul contractat deja Peste 3.400 de contracte de finantare, adica aproape o treime din numarul solicitarilor, in valoare de aproximativ 249,5 milioane de euro au fost semnate in cadrul programului IMM-Agri Food pana joi, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). 30 iunie era termenul pana la care aplicanții programului trebuiau sa semneze contractele și sa le transmita electronic. „Pana la data de astazi, 30 iunie, din totalul aplicantilor inscrisi in cadrul programului IMM-Agri Food (granturi pentru capital de lucru), respectiv 10.961 de societati cu activitate in domeniul agroalimentar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

