- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a comentat zvonurile despre o posibila relație pe care ar avea-o cu Vica Blochina (47), fosta amanta a lui Victor Pițurca (66), cu care are și un fiu. Dupa ce in presa au aparut zvonuri privind o posibila relație intre fostul fotbalist și prezentatoarea…

- LET`S DO IT ROMANIA! – 2022: Albaiulienii, așteptați in numar cat mai mare pentru a ajuta la curațenie. Punctele de intalnire in Alba Iulia LET`S DO IT ROMANIA! – 2022: Albaiulienii, așteptați in numar cat mai mare pentru a ajuta la curațenie. Punctele de intalnire in Alba Iulia Let’s Do It, Romania!…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu West Ham United, de joi, din grupele Europa Conference League. “Obiectivul ni l-am indeplinit, baietii trebuie sa intre cu placere, sa joace fotbal de placere la fiecare partida. Obiectivul era sa ne calificam in grupe. Ma bucur ca am ajuns…

- O viata sanatoasa si armonioasa porneste de la respiratie, iar yoga este un bun suport pentru fiinta umana, fiindca o regleaza din toate punctele de vedere, a declarat, sambata, Liviu Magurianu, instructor de Yoga 500h TTC (Teacher Training Courses) atestat in India, participantilor la cea de-a doua…

- Falticeneanca Aissia Claudia Prisecariu, in varsta de doar 14 ani, a avut o comportare de excepție la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica (Slovacia).Inotatoarea antrenata la ACS „Nada Florilor" de Andrei Pinticanu și Luis Lacatuș a concurat in patru probe, ...

- Chiar daca mai este mult timp pana la sfarșitul anului agricol, cand fermierii calculeaza cat au caștigat in raport cu cheltuielile și munca lor pentru inființarea și ingrijirea culturilor, legumicultorii din Matca au deja o estimare: nu a fost un an bun, din cauza valului de scumpiri din toate domeniile,…

- Tribunalul Ilfov a judecat apelul depus de Laurențiu Reghecampf, 46 de ani, impotriva ultimei hotararii a Judecatoriei Buftea, prin care antrenorul a fost obligat la plata unei cote de 1/3 din totalul veniturilor sale lunare. Potrivit deciziei definitive luate de Tribunalul Ilfov, Reghecampf va avea…

- Tot mai multe persoane din zilele noastre au probleme cu ochii, iar aceștia ajuns la medicii oftalmologi care le prescriu ochelari pentru o vedere mai buna. Totuși, daca nu vreți sa ajungeți sa purtați ochelari și doriți sa aveți o vedere buna pe o perioada indelungata, atunci trebuie sa consumați cateva…