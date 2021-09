Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzura a fost judecat de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), marți, la trei zile dupa Congresul PNL, in care a fost ales președinte premierul in funcție, Florin Cițu. Judecatorii CCR au decis ca exista conflict juridic intre Guvern și…

- Aproximativ 25 de deputați din grupul AUR au protestat, marți, in Camera Deputaților. Aceștia au venit in fața plenului și au afișat coli de hartie pe care era scris „Supuneți la vot moțiunea”, cu referire la moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, document citit joia trecuta. Dupa aproximativ…

- Reprezentanții USR-PLUS au transmis solicitari catre președinții Camerei Deputaților și Senatului pentru a se organiza un plen reunit in vederea dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura, citite joia trecuta, in Parlament. „Am facut astazi o solicitare, catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului,…

- Birourile permanente reunite au decis joi, 9 septembrie, ca votul pentru moțiunea de cenzura sa fie amanat pana ce Curtea Constituționala (CCR) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Presedintele Senatului Anca Dragu spune ca “tertipurile” au continuat astfel ca,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban și cel al Senatului, Anca Dragu, au convocat, pentru joi, de la ora 16:00, plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea moțiunii de cenzura susținute de USR PLUS și AUR impotriva Cabinetului Cițu. Liderii celor doua Camere invoca patru decizii CCR…

- Ludovic Orban a trimis inca de marți moțiunea de cenzura catre Guvern, iar acum, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, a convocat Parlamentul, joi, pentru a fi citita moțiunea de cenzura. Asadar, Orban, alaturi de presedintele Senatului, Anca Dragu, a convocat, pentru joi, de la ora 16:00,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si presedinta Senatului, Anca Dragu, au convocat o sedinta comuna a Parlamentului pentru joi la ora 16:00, in vederea citirii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu, depusa de USR PLUS si AUR. Liderii celor doua Camere invoca patru decizii CCR…

- Moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR nu poate fi prezentata in Parlament și nici votata pana la stabilirea calendarului de catre conducerea Parlamentului. In ultimele trei ședințe ale Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, nu a fost cvorum pentru a se stabili…