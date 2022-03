Stiri pe aceeasi tema

- La granița Ucrainei cu Republica Moldova, in drum spre țara sa, Belarus, ambasadorul Belarusului in Ucraina, Igor Sokol, a trait umilința vieții sale. Se pregatea sa paraseasca Ucraina, ca toți cei din Belarus, cand, un polițist de frontiera i-a trantit in palma o punguța. Dupa cum avea sa se dovedeasca,…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- Deschiderea ”cat mai rapid” a unei anchete asupra situației din Ucraina, a anunțat, luni, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI, Karim Khan, care a invocat ”crime de razboi” și ”crime impotriva umanitații”, transmit AFP și Agerpres. “Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca…

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte, transmite marti dpa. #Kyiv after missile Atteck pic.twitter.com/D86JsNNThe — Ukraine live (@Gadhwara27) February 28, 2022 #Kyiv after rocket Atteck pic.twitter.com/iV3PNVBew1 — Ukraine live (@Gadhwara27) February…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la summit-ul NATO de la Bruxelles, ca trebuie stabilit un pachet de sancțiuni și la adresa Belarusului, care sprijina Rusia in invazia din Ucraina și a mai vorbit despre despre sprijinul care trebuie acordat Ucrainei, dar

- Agresiunea militara a Federației Ruse impotriva Ucrainei a atras atenția intregii comunitați internaționale. Se așteapta ca atat Uniunea Europeana cat și state precum SUA, Canada sau Australia sa impuna o serie de sancțiuni impotriva regimului de la Moscova. In acest sens, conservatorii și reformiștii…