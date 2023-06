Doar 20 de persoane cu Covid internate în spitale, nimeni la ATI Situatia COVID-19 pe judetul Iasi atinge cifre record, dar negativ de aceasta data. Constant, Directia de Sanatate Publica Iasi anunta ca sunt circa 10 persoane infectate pe zi, din peste 200 de teste efectuate. Aceleasi niveluri se inregistreaza in momentul de fata si in cazul gripelor si al virozelor de sezon. Ultimul raport al DSP Iasi este ilustrativ: pe 12 iunie au fost depistate 10 cazuri, din 310 testari, iar in ultimele 24 de ore nu s-a facut nicio noua internare in spitalele COVID-19 sau in sectiile suport de la alte unitati medicale cu acest diagnostic. In momentul de fata nu este ocupat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

