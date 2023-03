Doamne, fă-mă să văd! Evanghelia din duminica a IV-a a Postului Mare se centreaza pe analogia si opozitia dintre orbirea fizica si cea spirituala. Crestinii vad orbirea fizica din pasajul evanghelic ca pe o metafora pentru orbirea spirituala care ii opreste pe oameni sa il recunoasca pe Isus si sa mearga la el. Astfel de episoade, de vindecari de […] Articolul Doamne, fa-ma sa vad! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de avertizare celulara RO ALERT a creat, din nou, panica in Bacau. Folosit fara discernamant in timpul așa-zisei pandemii, pentru a speria zilnic bacauanii cu creșteri ale ratei de infectare, sistemul a fost utilizat in jurul orei 12.00, in noaptea de luni spre marți pentru a anunța dispariția…

- Motto: „Dumnezeu a inventat razboiul ca sa-i invețe peamericani geografie.” (Mark Twain) Anul 1991 a fost anul imploziei Uniunii Sovietice. Dupa eșecul puciului de la Moscova, din 19-21 august, al conservatorilor comuniști, toate fostele republici unionale au devenit state independente, iar la 25 decembrie…

- Prima Duminica a Postului Mare este numita ”a Ortodoxiei”. Instituita in anul 843, deci la incheierea framantatei epoci a celor șapte Sinoade ecumenice, ea are rolul de a ne invața despre icoane, despre adevarata inchinare, despre sfințenie și sfințire, despre rolul și puterea de a marturisi pentru…

- A XXII-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar de Matematica și Fizica ,,Vranceanu-Procopiu”, inclus in Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de catre Ministerul Educației, organizat de Colegiul Național „Ferdinand I” in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacau, s-a…

- La Filarmonica ,,Mihail Jora” Bacau a avut loc, vineri, 24 februarie, cu incepere de la ora 18.00, deschiderea oficiala a Concursului Național Interdisciplinar de Matematica și Fizica ,,Vranceanu-Procopiu”, inclus in Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de catre Ministerul Educației,…

- Inspectoratele școlare vor fi desființate, iar in locul acestora vor fi inființate direcții județene de invațamant preuniversitar, conform noului proiect de lege a educației Proiectul Legii invațamantului preuniversitar, realizat in mandatul Ligiei Deca și care ar urma sa fie trimis in Parlament pentru…

- Inotatorul Robert Glința și-a anunțat retragerea din sportul de performanța. Robert Glința, 25 de ani, a concurat la doua ediții ale Jocurilor Olimpice, Rio 2016 și Tokyo 2020. A fost portdrapelul Team Romania la JO Tokyo 2020, alaturi de Simona Radiș. Este campion european la 100 m spate și are in…

- „Am pierdut lumina de la capatul tunelului in care a intrat infrastructura feroviara romaneasca, dar sper sa nu ne pierdem și speranța ca o sa fie, la un moment dat, mai bine. Ca și cum nu ar fi suficient ca infrastructura feroviara din Romania este lasata mai mereu pe ultimul loc atunci cand vine vorba…