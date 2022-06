Stiri pe aceeasi tema

- Yana i-a facut o surpriza lui Andrei cu ocazia primei luni implinite de la momentul in care s-au declarat un cuplu. Tanara a ales un mod special prin care sa-i ureze “La mulți ani” partenerului ei. Iata reacția lui Andrei, dar și ce au comentat concurenții din casa Mireasa.

- Doamna Mioara s-a revoltat in casa Mireasa dupa ce a observat ca Yana lipsește. Mama lui Andrei i-a pus mai multe intrebari Alinei pentru a descoperi unde a plecat iubita fiului sau, insa fara niciun rezultat. Iata adevaratul motiv pentru care aceasta s-a enervat.

- Intr-un material din emisia Mireasa de ieri, a fost prezentata reacția lui Perneș la votul lui Adrian din Gala se sambata! Baiatul a fost deranjat de votul de neincredere oferit de acesta la adresa cuplului pe care il formeaza cu Sabrina.

- Un așa zis cunoscut al Yanei ar fi recunoscut-o la TV și i-ar fi spus asta femeii cu care sora lui Andrei a discutat despre trecutul concurentei de la Mireasa sezon 5. Aceasta a facut acuzații grave la adresa iubitei lui Andrei.

- Doamna Mioara de la Mireasa sezon 5 a povestit care sunt problemele de acasa, de care reamintește mereu. Nu o data a spus ca Andrei ii pune pumnul in gura, așa cum pațește și cu soțul ei.

- Spiritele se incing in casa Mireasa. Andrei nu s-a abținut și a aruncat cuvinte dure la adresa lui Perneș. Concurentul nu și-a ascuns parerea despre tanar in fața lui Adrian. Iata ce portret i-a facut acestuia!

- Tensiunile dintre doamna Mioara, Larisa, Perneș, Andrei și Leo sunt departe de a se fi terminat. Chiar daca sora lui Andrei și-a rugat mama sa nu mai puna la suflet, aceasta se supara pe fiecare detaliu.

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…