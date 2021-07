Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Asta a declarat presedintele Consiliului Judetean dupa sedinta tehnica de miercuri privind continuarea sau renuntarea la finantarea anveloparii celor trei stationare ale Spitalului Judetean de Urgența Reșița! Asa cum a promis, presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, a tinut miercuri…

- Costinela a parasit de curand Casa Mireasa și inca de pe vremea cand era prezenta in concurs au nemulțumit-o mai multe lucruri. Aceasta a impartașit numeroase concluzii pe care le-a tras pe parcursul emisiunii intr-un live realizat pe o pagina de socializare. Aceasta a vorbit in mod special despre Ionuț,…

- Autoritațile de la București au decis ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) sa fie permisa incepand cu data de 01.06.2021, cu participarea a maxim 70 de persoane in spații deschise, sau cu participarea a maxim 50 de persoane in spații inchise, daca incidența…

- Intrebat daca i se pare o decizie buna a premierului sa fie protagonistul unuia dintre spoturile prin care este promovata campania de vaccinare, Ludovic Orban a raspuns: „Eu susțin campania de vaccinare și ii indemn pe romani sa se vaccineze alaturi de premier, alaturi de toți colegii mei. Parerea mea…

- Mironositele zilelor noastre sunt mamele credincioase, bunicile și femeile evlavioase care au oferit copiilor educatie crestina, a spus Episcopul Sofronie in predica rostita duminica la Parohiei Sfantul Apostol Andrei din Oradea. „Datorita lor Biserica a ramas vie, bisericile au ramas deschise,…

- Maramureșnul este fara doar și poate unul din punctele turistice importante din țara noastra. Cu doua zile inainte de sarbatorile Pascale, pensiunile din județ sunt la gradul maxim de ocupare. Acestea fiind limitate de reglementarile in vigoare și avand posibilitatea sa gazduiasca doar 70 la suta din…

- E criza la varful uneia dintre cele mai importante organizații ale PNL, la Iași. Costel Alexe și Mihai Chirica s-au autosuspendat din funcțiile de conducere din partid dupa ce au fost inculpați in dosare separate.

- In ultimele saptamani, la nivel european a existat un val de expulzari de diplomați ruși acuzați de spionaj. Iata ca și Romania tocmai a declarat persona non grata un diplomat rus. Potrivit surselor guvernamentale citate de digi24.ro, diplomatul voia sa spioneze pentru Moscova și sa adune informatii…