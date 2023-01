Doamna din Epoca de Piatră. Reconstituirea care a devenit virală - GALERIE FOTO Reconstituirea si imaginea femeii primitive au devenit atat de populare, incat chipul doamnei din epoca de piatra este folosi acum drept fotografie de profil pe rețele de socializare ale muzeului regional arheologic din Vasternorrland."Femeia din Lagmansoren" este o reconstrucție creata din ramașițele unei femei din epoca de piatra care a murit in urma cu aproape 4.000 de ani. Prin descoperirea in ansamblu și prin analizarea craniului a fost posibil sa se reconstituie aspectul feței, cu specificația ca in privința culorii parului și ochilor specialiștii au avut mana libera, nefiind posibila o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

