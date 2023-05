Un tribunal muntenegrean a deschis vineri calea spre eliberarea pe cautiune a lui Do Kwon, fondatorul sud-coreean al criptomonedei Terra, acuzat de Washington si Seul de frauda de mai multe miliarde de dolari, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Daca decizia va fi confirmata in pofida unui apel anuntat de procuratura, Do Kwon va fi plasat in arest la domiciliu. Fondatorul Terraform este retinut din martie in micul stat din Balcani unde este urmarit penal pentru falsificare de documente dupa arestarea sa la aeroport in compania directorului sau financiar.

