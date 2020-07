DNA: Zece dosare având ca obiect fraude cu fonduri europene, trimise în judecată în luna iunie DNA a anuntat, marti, ca, in luna iunie, s-a dispus trimiterea in judecata a zece dosare avand ca obiect fraude cu fonduri europene. In cadrul acestora, au fost constatate prejudicii in valoare de 4,8 milioane de lei, fiind recuperata suma de 514.317 lei in cadrul urmaririi penale. „In cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna iunie 2020, avand ca obiect fraude cu fonduri europene (altele decat cele deja mediatizate prin comunicate de presa) s-au retinut prejudicii de 4.875.219 lei (aprox. un milion euro) din care s-au recuperat in cursul urmaririi penale 514.317 lei”,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

